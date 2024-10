Aneel mantém multa de R$ 54 milhões da Enel RJ por apagão de novembro

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decidiu manter a multa de R$ 54,054 milhões imposta à distribuidora Enel RJ, em decorrência do apagão que ocorreu em 18 de novembro de 2023. O incidente, que afetou a população por pelo menos cinco dias, resultou em uma penalidade que representa 0,86% da receita operacional líquida da empresa, que é estimada em R$ 6,276 bilhões. Durante a reunião da Aneel, o diretor Fernando Mosna, que atuou como relator do caso, apresentou os resultados da fiscalização.

Ele destacou que foram analisados tanto o tempo de restabelecimento das interrupções quanto a resposta da distribuidora às ocorrências emergenciais. O blecaute no Rio de Janeiro foi atribuído a um evento climático extremo, caracterizado por tempestades e ventos intensos. A fiscalização revelou que, em 2023, o tempo médio para a recuperação das interrupções de energia pela Enel RJ aumentou em 45% em relação ao ano anterior, superando a média nacional.

Além disso, foi observado um crescimento no número de interrupções que duraram mais de 24 horas, o que gerou preocupações sobre a eficiência da empresa em lidar com crises. Até o fechamento desta matéria, a Enel RJ não havia se pronunciado sobre a decisão da Aneel ou sobre as implicações da multa.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias