Anel metálico gigante que caiu no Quênia é peça de foguete, revela análise

Uma peça metálica em formato de anel, pesando 500 kg e com cerca de 2,5 metros de largura, caiu em Mukuku, uma vila no sul do Quênia, na última segunda-feira (31). O objeto, cuja queda causou alvoroço na comunidade local, foi identificado como parte de um foguete que se desprendeu durante um lançamento.

Kenya Space Agency says ‘mystery object’ is space debris https://t.co/vPQm9qE54T pic.twitter.com/nJUz3gXswZ

Testemunhas descreveram o anel como “vermelho e quente”. Joseph Mutua, um dos moradores da pequena vila, situada a sudeste da capital Nairóbi, contou à emissora local NTV que ouviu um estrondo alto enquanto cuidava de sua vaca. “Parecia uma bomba. Se tivesse caído em uma propriedade, o desastre seria grande”.

Funcionários da Agência Espacial do Quênia (KSA) chegaram ao local na terça-feira (1º) para garantir a segurança da área e remover o objeto. Imagens divulgadas pela emissora estatal Kenya Broadcasting Corporation (KBC) mostraram o anel entre árvores, isolado por fitas de segurança.

Análises preliminares apontam que o artefato é um anel de separação, usado para desconectar partes de foguetes durante lançamentos. Normalmente, esses detritos espaciais queimam ao entrar na atmosfera ou caem em áreas desabitadas ou nos oceanos. Este caso, no entanto, chamou atenção por atingir uma área povoada.

A KSA informou que investigará a origem do objeto em conformidade com as diretrizes da Lei Espacial Internacional. “Especialistas identificarão o proprietário e manterão o público atualizado sobre as próximas etapas e conclusões”, disse a agência em comunicado.

Here’s our OFFICIAL STATEMENT addressing the widely circulating claims about notification for compensation related to the Makueni space debris incident.

We urge the public to disregard these claims and avoid sharing unverified information. pic.twitter.com/IYaR5fI3CB

— Kenya Space Agency (@SpaceAgencyKE) January 3, 2025