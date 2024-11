Angélica faz homenagem à Eliana em aniversário e destaca amizade. Leia

Eliana está completando 52 anos e recebeu uma homenagem de ninguém menos que Angélica. A loira publicou uma foto ao lado da apresentadora e falou sobre a amizade entre as duas.

“Feliz aniversário, @eliana! Nossa amizade se tornou uma parceria cheia de carinho, risadas e momentos inesquecíveis”, escreveu ela.

5 imagens Fechar modal. 1 de 5 vaza trecho de gravação do The Masked Singer com Eliana Instagram/Reprodução 2 de 5 Angélica revela país que gostaria de conhecer Instagram/Reprodução 3 de 5 Eliana vai comandar 3 programas na TV Globo entre os meses de novembro deste ano e janeiro de 2025 Instagram/Reprodução 4 de 5 Angélica Instagram/Reprodução 5 de 5 Eliana mostra duplex no RJ avaliado em R$ 6 milhões para Angélica Instagram/Reprodução

E acrescentou: “Que esse novo ano te trata muitas conquistas e alegrias. Aproveite o seu dia, minha amiga sagitariana!”, disse Angélica.

Vaza trecho de gravação do The Masked Singer com Eliana

As gravações de The Masked Singer, apresentado por Eliana, já estão a todo vapor e, como não poderia ser diferente, alguns momentos vazaram nas redes sociais. Nas imagens, a loira aparece descontraída no palco ao lado dos personagens e dos jurados, usando um vestido amarelo.

A atração, que terá como personagens mascaradas icônicos das novelas da TV Globo, como a Carminha, eternizada por Adriana Esteves em Avenida Brasil, e Tieta, protagonizada por Betty Faria na década de 90, Eliana chegou a fazer o “quadradinho” ao lado de Tatá Werneck.

No X, antigo Twitter, as imagens repercuritiram: “Aposto que isso vai dar muito ruim kkkkkkk”, afirmou um usuário do microblog. “Fiquei tão feliz por Ivete, mas agora tô triste pela Eliana”, afirmou outro. “Acho tão horrível essa presepada de temporada toda gravada. Não dá tesão de assistir”, reclamou um terceiro. “Pra mim, esse programa tem que ser ao vivo, se não vai vazar tudo rápido demais”, pontuou mais um.