Dois anos atrás, Luciano Huck surpreendeu a todos com sua pré-candidatura à presidência da República. E Angélica recordou esses momentos durante sua participação no De Frente com Blogueirinha, na quarta-feira (4/9).

Ao ser questionada sobre a veia política do marido, a apresentadora foi direta: “Eu não acho que ele quer ser presidente. Eu não quero que ele queira porque eu acho que é uma roubada no sentido de vida pessoal”, disparou a loira.

Em seguida, ela opinou sobre o cargo: “E eu acho que não é uma coisa que você quer. É um destino seu, é uma missão. E você tem ou não tem”, afirmou, antes de completar:

“Ele é um ser político, tem vontade de fazer a diferença. Tanto é assim que seu nome foi cogitado. Quando sentamos para conversar, eu disse que se fosse a missão dele, eu estaria do lado dele. A ideia não me agradava pelo conjunto da obra, mas só falei depois que ele desistiu”, lembrou.

Angélica se diverte nos bastidores do De Frente com Blogueirinha

Angélica e Blogueirinha posam juntas durante entrevista da apresentadora

Angélica sobre candidatura de Luciano Huck à presidência: “Uma missão”

Angélica e Luciano Huck posam juntos e sorridentes

TV Globo pisa na bola em homenagem a Angélica

Luciano e Angélica

Que só deveria acontecer quando a vacinação atingir mais de 70% da população

Luciano Huck postou uma foto do casamento para celebrar 16 anos de união com Angélica

Luciano Huck e Angélica

Luciano Huck e Angélica

Luciano Huck e Angélica

Os apresentadores se conheceram em 2003

O casal está junto desde 2004

Angélica e Luciano Huck

Luciano Huck é casado com Angélica

Logo depois, Angélica relatou o motivo de se preocupar com a campanha: “Tinha medo de baixarias, que meus filhos passassem por agressões gratuitas, que o Luciano se decepcionasse”, declarou.

Em outro momento, a loira revelou se sente ciúmes de Luciano Huck com ex-namoradas, como Ivete Sangalo e Eliana: “Não tem nada a ver, foi o passado de todos nós! Nunca tive [ciúmes]. Nem no início. Nunca tive ciúmes do passado dele porque todo mundo tem um passado. A gente namorou quatro meses, engravidei e casei. Não tive tempo para nada”, decretou.

Ao ser questionada sobre o relacionamento entre famosos, Angélica opinou: “Eu acho que, como em qualquer trabalho, você convive muito e acaba ‘pegando’ aquela pessoa com quem você está convivendo. Não tinha Tinder, Instagram, essas coisas”, pontuou.

Luciano Huck também falou sobre a vida política O apresentador Luciano Huck participou do podcast PodPah, em junho do ano passado, e comentou sobre sua presença na política brasileira. Mesmo negando que tenha “vaidade” de chegar ao cargo de presidente, o marido de Angélica deixou claro que “não sai do debate” sobre o assunto.

“Cara, não tenho medo disso não [ser presidente], do fundo do meu coração, mas não tenho essa vaidade. Esse é o tipo de coisa que todo mundo que quis. Isso é destino, o que eu sei e tenho bastante segurança e não saio do debate. A fumaça não volta pra dentro da garrafa”, disse o apresentador da Globo.

No bate-papo, Huck ainda falou: “Eu quero, quando a gente sentar aqui de novo, daqui 20 anos, a gente viva num país mais justo. Então, eu acho que a gente tem que formar novas liderança, debater as ideias que, de fato, resolvam o nosso problema”.