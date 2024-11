Angelo Coronel vai relatar projeto das emendas e não deve fazer mudanças no texto para acelerar conclusão da votação

O senador Angelo Coronel recebeu a incumbência de relatar, no plenário, o projeto de lei complementar (PLP) 175/2024, que regulamenta o pagamento de emendas parlamentares. A missão foi passada a Coronel pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que marcou a votação do projeto para a sessão desta quarta-feira (13).

O PLP 175/2024 foi proposto pelo deputado Rubens Pereira Júnior (PT-MA), após ampla negociação entre o governo federal e o Congresso Nacional para atender as exigências do Supremo Tribunal Federal (STF). No mês de agosto, o ministro Flávio Dino bloqueou o pagamento das emendas até que o Congresso mudasse as regras para garantir maior transparência e rastreabilidade no pagamento das emendas.

Angelo Coronel, o relator do Orçamento da União de 2025, também tem um projeto de sua autoria para solucionar a questão das emendas. O projeto de Coronel, o PLP 172/2024, pode ser apensado a este da Câmara que já foi aprovado e está mais adiantado em sua tramitação.