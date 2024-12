Angústia deu lugar à tranquilidade, diz Janja após cirurgia de Lula

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, manifestou-se nas redes sociais dizendo estar aliviada após a cirurgia do presidente Lula (PT) nesta terça-feira (10).

O mandatário foi internado depois de ter sentido fortes dores de cabeça na noite da segunda-feira (9) e passou por uma cirurgia de emergência no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

O procedimento foi realizado com o objetivo de drenar um hematoma decorrente de uma hemorragia intracraniana, que resultou de uma queda sofrida por Lula em outubro deste ano.

“Depois da cirurgia muito bem sucedida, a angústia dessa noite deu espaço para a tranquilidade e para a certeza de que, com a dedicação da equipe médica e com a fé e o amor do povo, em breve ele estará novamente de volta ao trabalho. Por isso, fiquem tranquilos!”, disse Janja em postagem nas redes sociais.

Ela agradeceu “as orações, o afeto e as boas energias” enviadas ao presidente.

Segundo a equipe médica de Lula, o mandatário tem boa evolução depois da cirurgia, conversando e se alimentando normalmente.

Os médicos também informaram não ter havido nenhum comprometimento cerebral.

O hematoma de Lula era frontoparietal, localizado entre o cérebro e uma membrana da meninge. A cirurgia durou cerca de duas horas, e o presidente chegou lúcido e orientado ao hospital. Ele teve mal-estar, náuseas e um estado semi-gripal.

A complicação sofrida pelo mandatário é comum, especialmente em pessoas mais velhas, após quedas como a sofrida em outubro, quando ele caiu no banheiro. O presidente, que tem 79 anos, deve receber alta no começo da semana que vem, segundo a previsão dos médicos.