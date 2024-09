Anielle Franco defende liderança feminina após demissão de Silvio Almeida por assédio

Durante discurso, ministra não citou caso de assédio sexual diretamente, mas enfatizou que ninguém deva tirar uma mulher de cargo de liderança por violência

Fala foi nesta terça-feira (17) durante ‘Mulheres na Liderança por um Brasil Mais Seguro’



Onze dias após a demissão de Silvio Almeida, ex-ministro dos Direitos Humanos, em decorrência de denúncias de assédio sexual, a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, participou de um evento público nesta terça-feira (17). Embora não tenha abordado diretamente o caso, ela enfatizou a necessidade de as mulheres ocuparem posições de liderança sem o temor de serem afastadas por atos de violência.

Durante o evento intitulado “Mulheres na Liderança por um Brasil Mais Seguro”, promovido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, Anielle destacou a relevância da presença feminina em espaços de decisão. “A gente segue apesar de tudo, a gente sempre vai seguir”, afirmou, reforçando a resiliência das mulheres diante das adversidades.

Após as denúncias, Anielle Franco decidiu tirar férias, sendo uma das pessoas afetadas pela situação. No dia em que Silvio Almeida foi exonerado, ela se manifestou inicialmente por meio de uma nota em suas redes sociais, expressando seu posicionamento sobre o ocorrido.

A demissão de Silvio Almeida foi uma decisão do presidente Lula, que considerou as acusações de assédio sexual, encaminhadas à organização Me Too Brasil, como “graves”. A Secom confirmou a saída do ministro, ressaltando que a permanência de Almeida no cargo se tornara “insustentável”. Silvio Almeida, por sua vez, negou todas as alegações feitas contra ele.

