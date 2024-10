Anielle Franco será ouvida pela PF em investigação de assédio sexual contra ex-ministro Silvio Almeida

Polícia Federal planeja implementar um novo protocolo que visa proteger as denunciantes, evitando que elas precisem relatar os incidentes repetidamente

Almeida foi afastado do cargo após a ONG Me Too Brasil relatar ter recebido denúncias contra ele



A Polícia Federal está programada para ouvir a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, nesta quarta-feira (1) em uma investigação que apura alegações de assédio sexual contra o ex-ministro de Direitos Humanos, Silvio Almeida. Almeida foi afastado do cargo após a ONG Me Too Brasil relatar ter recebido denúncias contra ele, que nega as acusações. A investigação será classificada como importunação sexual. Anielle Franco, que se identificou como uma das vítimas, compartilhou sua experiência com outros membros do governo. Embora Silvio Almeida também deva ser ouvido, ainda não há uma data definida para seu depoimento.

A Polícia Federal planeja implementar um novo protocolo que visa proteger as denunciantes, evitando que elas precisem relatar os incidentes repetidamente. Os depoimentos coletados serão considerados definitivos e poderão ser utilizados na fase processual, caso as evidências de crime sejam confirmadas. A liderança da PF vê essa situação como uma chance de estabelecer um padrão para investigações futuras relacionadas a assédio e abuso sexual. O Código de Processo Penal permite a coleta antecipada de provas em situações onde há risco de que a apuração dos fatos se torne complicada no futuro.

A expectativa é que essa abordagem incentive mais mulheres a se apresentarem às autoridades. Após a demissão de Silvio Almeida, Anielle Franco destacou que não se pode minimizar ou relativizar casos de violência e elogiou a resposta rápida do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

