“Animaí!”: Festival gratuito reúne fãs de de animação e games em Salvador

O Festival Baiano de Animação e Games, Animaí!, chega a sua sexta edição e reúne fãs de cinema de animação e entusiastas do crescente mercado de jogos eletrônicos, nesta quarta-feira (16), em Salvador. O evento itinerante, que tem início nesta quarta, vai até sábado (19).

Com programação gratuita, o evento, apoiado pela Prefeitura, se estende até o fim de semana, oferecendo diversas atividades, incluindo workshops, oficinas animadas, seminários, exposições de artistas e mostras competitivas de filmes.

A programação se inicia na Sala de Artes do MAM, das 14h às 18h nesta quarta (16), com um workshop de produção audiovisual ministrado por Nina Novaes, uma das fundadoras da TV Kirimurê e diretora da mostra “Lugar de Mulher é no Cinema”. No mesmo dia, ocorre no Cineteatro 2 de Julho, no Irdeb, a cerimônia de abertura seguida por uma apresentação cultural das 21h às 22h.

Na quinta (17) e sexta-feira (18), as atividades se expandem para o Subúrbio 360 e Espaço Boca de Brasa, com oficinas animadas ocorrendo das 9h às 12h e das 13h às 17h, além de uma mostra competitiva de animação das 17h às 18h. No sábado (19), o festival encerra com a conclusão da mesma atividade, das 15h às 18h.