Animal flagrado solto preocupa população em Santo Antônio de Jesus

Na manhã deste domingo (3), por volta das 10h, um animal foi avistado solto na Avenida Ursicino Pinto de Queiroz, no Centro de Santo Antônio de Jesus. Apesar do trânsito estar tranquilo naquele horário, a presença do animal na via gerou preocupação, representando um risco tanto para motoristas quanto para pedestres que passavam pela área.

Motoristas que tentam desviar de um animal solto na pista podem perder o controle do veículo, o que pode resultar em acidentes graves, como colisões ou capotamentos.