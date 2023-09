Anistia Internacional critica mortes em ações policiais na Bahia e cobra autoridades

A Anistia Internacional criticou as mortes em ações policiais na Bahia e cobrou medidas das autoridades. De acordo com a organização, as operações policiais já deixaram 86 vítimas fatais em apenas dois meses. O número representa duas mortes por dia. Apenas neste mês, foram registradas 52 mortes. “A Anistia Internacional Brasil exige a ação contundente das autoridades em âmbito estadual e federal, para responsabilização de todos os envolvidos nas ações que levaram a essas mortes, incluindo cadeias de comando. Para isso devem ser instauradas investigações céleres, imparciais e efetivas, os agentes que tiveram participação direta devem ser afastados e as armas utilizadas acauteladas”, diz a nota pública, divulgada nesta quarta-feira, 27, pela Anistia Internacional. No último domingo, 24, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB), afirmou que a violência na Bahia é “um quadro muito desafiador”. Apesar disso, Dino descartou uma possível intervenção federal no Estado, que é administrado por governantes do Partido dos Trabalhadores (PT) há cinco mandatos. Para o chefe da pasta, esse tipo de ação só ocorre quando há falta de atuação do governo estadual. “Não se cogita por uma razão: o governo do Estado está agindo. A intervenção federal só é possível quando, de modo claro, inequívoco, o aparato estadual não está fazendo nada”, afirmou. O ministro de Segurança Pública também comentou que já trata a situação com o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, e com o secretário de Segurança Pública do Estado, Marcelo Werner.

*Com informações da repórter Janaína Camelo.

