Anitta 30 anos: relembre os trabalhos da cantora em Salvador

O dia 30 de março é uma das datas mais lembranças no mundo da música pop atual: aniversário da cantora Anitta. E não por coincidência, a poderosa está completando 30 anos, mesmo número da data de comemoração. Agora sendo uma estrela internacional, a artista nunca escondeu a paixão por Salvador.

Desde o início da carreira, Anitta expõe que ama a capital baiana, principalmente quando o assunto é fazer clipes, trazer amigos e puxar trio elétrico, além de participar de vários eventos e ter um ensaio de verão só dela na cidade do sol.

Em 2015, Anitta puxou seu primeiro trio elétrico, arrastando uma multidão pela Barra-Ondina, mostrando que o funk pop carioca que ela cantava na época, poderia ser tocado em qualquer lugar do Brasil, inclusive, no Carnaval de Salvador.

No entanto, dois anos antes, em 2013, a poderosa conseguiu realizar o sonho de cantar pela primeira vez com Ivete Sangalo no palco do Salvador Fest, tradicional evento de camisa colorida em Salvador.

Com o sucesso aumentando, a artista sempre que podia, desembarcava na capital baiana para fazer parte de vários ensaios de verão, como o da antiga banda Harmonia do Samba – que agora é Xandy Harmonia -. O marido de Carla Perez virou um grande amigo da artista carioca, além do grupo ser a paixão de Anitta, sempre marcando presença nos aniversários polêmicos da cantora.

Além deles, É o Tchan e Psirico também são convidados constantemente. Neste ano, Anitta descobriu o cantor “O Maestro” durante a passagem pelo Carnaval de Salvador na pipoca e decidiu levar a banda de pagode para o aniversário de 30 anos, comemorado no Rio de Janeiro apenas para convidados.

E quem achou que ela só fazia participações em eventos de Salvador, se enganou. A poderosa também colocou baianos em seus álbuns, como Caetano Veloso com a música “Você Mentiu” no disco “Kisses”. Dividiu o palco com Leo Santana com a música “Contatinho”, além do hit “Tic Nervoso” com Harmonia do Samba.

Clipes

Anitta já mostrou Salvador para o mundo inteiro ao gravar, pela primeira vez, o clipe na capital. “Bola Rebola” parou o Solar do Unhão, na Cidade Baixa. A gravação contou com a participação de MC Zaac, Tropikillaz e J Balvin, além de ter imagens com Compadre Washington e Léo Kret.

Outro clipe que conseguiu deixar a cidade no meio da música internacional foi “Me Gusta”. Anitta parou o Santo Antônio Além do Carmo com um desfile de moda com várias personalidades baianas. A música foi produzida por Chibatinha e RDD – da banda ÀTTOOXXÁ – e a participação da banda Didá.