Anitta abre o jogo sobre planos de ter filhos: “Não estou nesse lugar”

Em recente entrevista para a designer de moda e empresária Camila Coutinho, a cantora Anitta falou sobre maternidade e revelou que não está em seus planos neste momento. Aos 31 anos, a artista contou que, se quisesse conceber, já teria procurando oportunidades e que nada a impediria.

“Se eu quisesse, já teria feito uma inseminação. A mulher independente, hoje em dia, está pronta para ter o que quiser. Se o pai não for incrível, prefiro nem ter”, disse a cantora na conversa.

Ao divulgar a música, a funkeira apareceu grávida em foto publicada no Instagram

No bate-papo, Anitta contou que nunca teve a vontade de ser mãe independente do pai e que, para ela, é muito importante que ela tenha um bom pai para o filho. “Se o pai não for incrível, eu prefiro nem ter. Porque, tipo, você fechar um negócio com alguém que não vai… Você conhece agora e depois, quando você quiser romper a sua sociedade, meu amor, como é que fica para cuidar desse rolê que é para sempre?”.

Além disso, a artista destacou que não se sente pronta para ter um filho. “Eu acho que eu só teria filho se eu chegasse nesse lugar, tipo assim, independente do que acontecer, eu vou estar curtindo essa jornada aqui. E eu não estou nesse lugar ainda”, frisou.