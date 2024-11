Anitta brilha no Rock The Mountain com música cheia de indiretas e sample de banda indie brasileira

Na canção, que utiliza a base de “Alala”, da banda brasileira Cansei de Ser Sexy, Anitta não poupou indiretas. Em trechos da letra, a cantora se dirige a uma “ex-amiga” com versos como “Fulana recalcada, minha cópia barata” e “Sou MC Cabral, a primeira da parada”. A banda CSS, por sua vez, reagiu com humor nas redes sociais à releitura feita pela cantora. Além da nova música, a funkeira carioca revisitou sucessos da carreira, incluindo hits como “Bang”, “Show das Poderosas” e “Vai Malandra”, ao mesmo tempo em que celebrava a primeira apresentação no Brasil de sua turnê internacional “Baile Funk Experience”, que já passou por cidades como Los Angeles e Nova York.

Em discurso no palco, Anitta demonstrou emoção ao comemorar seus 14 anos de carreira e a indicação de seu álbum “Funk Generation” ao Grammy, na categoria Melhor Álbum de Pop Latino, concorrendo ao lado de nomes como Shakira e Kali Uchis. A artista já havia sido indicada ao Grammy em 2023 como Artista Revelação, consolidando-se como uma das maiores representantes brasileiras no cenário musical internacional. Anitta retorna ao palco do Rock The Mountain para mais uma apresentação no próximo domingo (17), prometendo novas surpresas para os fãs.

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA