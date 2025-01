Anitta consegue nova penhora em dívida de 10 anos de ex-MC Brunninha

O ano de 2025, assim como os demais, começou agitado para Anitta. A Poderosa tem rodado o Brasil com a nova sequência dos shows dos Ensaios da Anitta. Em paralelo à agenda de performances e a disputa por um Grammy, está uma corrida igualmente cansativa na Justiça que acaba de ganhar novidades. A coluna Fábia Oliveira conta os detalhes.

Estamos falando do já conhecido processo judicial envolvendo a artista e Brunna Lopes, a ex-MC Brunninha. O caso gira em torno de acusações de que seu hit Show das Poderosas seria um plágio de uma canção de sua antiga colega dos tempos da Furacão.

Novidades na ação

No dia 16 de dezembro de 2024, Anitta informou nos autos da ação o endereço da empresa QG dos Sabores. A ex-funkeira aparece como sócia do estabelecimento. Apesar do movimento de Anitta, a Justiça não expediu o mandado para penhorar valores da empresa de Brunninha.

6 imagens Fechar modal. 1 de 6 Anitta posa de vestido verde e brilhante Instagram/Reprodução 2 de 6 Transmissão de show de Anitta foi alvo de críticas Reprodução 3 de 6 “As pessoas hoje em dia julgam muito”, disse Anitta Divulgação 4 de 6 Cantora Anitta Divulgação 5 de 6 Anitta lançou parceria com The Weeknd em 2024 @anitta/Instagram/Reprodução 6 de 6 Anitta Instagram/Reprodução

Segundo ato praticado em 13 de janeiro de 2025, o juiz afirmou que a Poderosa não cumpriu o prazo de cinco dias anteriormente concedido para apresentar o endereço da QG dos Sabores.

Atenta ao caso, a equipe legal de Anitta fez um pronunciamento no processo no último dia 21. O escritório que representa a cantora deu um puxão de orelha no juiz ao afirmar que, quando apresentou o endereço da empresa de Brunninha, o prazo de cinco dias ainda não havia terminado. Ou seja, erro algum havia sido cometido.

Com a nova informação, foi pedido um novo mandado de penhora com urgência. No dia 24/01, a Justiça expediu a solicitação para reter todo e qualquer valor da sociedade a que Brunninha faça jus enquanto sócia. A medida divide espaço, agora, com uma série de determinações judiciais que buscam cobrar a dívida da ex-colega de Furacão 2000 de Anitta no montante aproximado de R$ 254 mil.

Entenda o caso: