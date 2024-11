Anitta dá ‘puxão de orelhas’ em fã durante show

A cantora Anitta, de 31 anos, foi uma das grandes atrações do festival Rock the Mountain, realizado no último dia 17 de novembro em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro. Durante sua apresentação, que empolgou o público, um momento inusitado chamou a atenção quando a artista precisou repreender educadamente uma fã que segurava um cartaz.

A fã levava um cartaz parabenizando Anitta por sua indicação ao Grammy, mas o objeto estava atrapalhando a visão do público que estava atrás. “Muito obrigada por esse cartaz, agora pode baixar porque o povo de trás não consegue assistir ao show”, disse a cantora, sendo aplaudida pelo público.

A Anitta mandando o rapaz abaixar o papel kkkkkk diva né???? #Anitta #RockTheMountainNoGloboplay pic.twitter.com/uIJn31DtUy — Yorran (@_yorr4n_) November 18, 2024

