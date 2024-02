Anitta dá trabalho em gravação na TV Globo

A coluna Fábia Oliveira, que tem amigos em todos os lugares, descobriu que Anitta deu muito trabalho durante sua participação no Domingão com Huck. Uma fonte exclusiva contou que a Poderosa fez um monte de exigências, atrasando o início das gravações.

Segundo esta jornalista soube, Anitta se negou a se apresentar com a banda do programa e exigiu que seus músicos, que demoraram a chegar na TV Globo, a acompanhassem. Por conta do pedido, as caravanas, que figuram na plateia, tiveram que esperar bastante tempo até se alocarem nos estúdios.

Além disso, a Girl From Rio ainda exigiu que o ensaio fosse a portas fechadas, sem a participação do público que já estava no local para animar o programa. Todo mundo precisou ser retirado, retornando somente depois de concluída a passagem de som. Eita!

O Domingão com Huck com Anitta estreia a temporada de 2024 neste fim de semana (4/2), num lugar maior, com novo cenário, que tem até uma escada de acrílico, iluminada com LED. A plateia também está maior, aumentando a lotação dos fãs que vão para acompanhar a produção da atração.

