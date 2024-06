Anitta desabafa após entrevista polêmica: “Foi tão sexista”

Anitta contou qual foi a pior entrevista da sua vida. Durante conversa com o portal Today, a cantora falou ter se irritado com um jornalista, que só queria saber sobre sua vida íntima e particular. “Foi tão sexista”, alegou.

“Me desculpe se fiquei quieta. Acabei de voltar de uma das piores entrevistas de toda a minha carreira. Eles só queriam me perguntar sobre sexo, minha sexualidade, minha vida amorosa”, disse.

A Girl From Rio seguiu, explicando que o profissional insinuou que ela poderia ter sido uma das estrelas da Playboy, revista que publica mulheres nuas: “Foi tão sexista, como se estivéssemos presos no tempo há 20 anos”.

Embora sempre tenha afirmado que se sente livre sexualmente, Anitta não gosta de ser vista apenas como um símbolo erótico. “[Me irrito] Quando as pessoas me tratam como se ‘oh, ser sexy é tudo o que ela sabe’. Não, isso não é tudo que eu sei”.

A famosa esclareceu que estudou para chegar ao patamar que está: “Eu estava gerenciando minha própria carreira por muitos anos. Eu sou uma mulher de negócios. Não posso ser reduzida apenas a sexo”.

Anitta relembrou que vive atrás de um personagem, inspirado na série Presença de Anitta, da TV Globo, para esconder traumas sofridos após ser vítima de um estupro, aos 14 anos. “Não sou tão confiante, para ser honesta. Tenho minhas inseguranças. Sou apenas uma pessoa normal”, ressaltou.

Larissa Macedo, seu nome de batismo, deu mais detalhes. “Eu criei um personagem que não passa por todas essas coisas, não tem essas grandes emoções, esse personagem que é invencível. E eu gosto disso. Eu acho legal, é importante”, encerrou.

Em outubro do ano passado, a moça explicou o porquê de ter virado uma outra pessoa após o assédio. “Foi quando eu inventei a persona Anitta. Eu era muito ingênua antes e criei uma outra personalidade diferente”, esclareceu ao podcast mexicano Roberto MTZ.

Estupro aos 14 anos

A musa já havia falado sobre o abuso, quando tinha 14 anos, em Anitta Made in Honório, da Netflix. “Ele estava muito nervoso, muito estressado, e eu estava com bastante medo das reações dele quando ele estava estressado, e eu acabei perguntando se ele queria ir pra um lugar só nós dois”, falou emocionada, sem segurar o choro.

Ela continuou o relato: “Rapidamente, na mesma hora, ele parou o estresse dele e perguntou se eu tinha certeza. Eu falei que sim. Mas hoje eu tenho plena certeza que eu falei sim porque eu estava morrendo de medo do estresse dele.”

Na ocasião, Anitta esclareceu que quis parar o ato, sem sucesso. “Quando cheguei lá, eu realizei que não era certo eu fazer aquilo por medo nem nada. E falei que não queria mais. Mas ele não ouviu. Ele não falou nada. Só seguiu fazendo o que ele queria fazer. Quando ele acabou, ele saiu, foi abrir uma cerveja e fiquei olhando pra cama cheia de sangue”, finalizou.