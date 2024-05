Anitta diz que não era feliz quando foi Top 1 global: “Estressada 24h”

Mesmo chegando ao topo das músicas mais ouvidas do mundo no Spotify, Anitta revelou que não era feliz. A Poderosa explicou que passava 24h por dia estressada e que focava em ser a mais famosa. Entretanto, ela disse que melhorou após passar a se preocupar consigo mesma.

“Minhas prioridades eram: sucesso, dinheiro, poder, ser a mais conhecida, a mais famosa. Hoje em dia, as minhas prioridades são: estar bem comigo mesma, mandar mensagens boas para as pessoas, fazer com que as pessoas entrem nessa mesma vibração. Eu era estressada 24 horas. Hoje nada me atinge”, declarou, em entrevista com a coach de meditação Thais Galassi.

Larissa de Macedo Machado, mais conhecida como Anitta, de 28 anos, é uma compositora, empresária, apresentadora, atriz e cantora brasileira. Natural do Rio de Janeiro, a jovem é uma das cantoras brasileiras mais ouvidas no Brasil e no exterior Reprodução

Prodígio, Anitta começou a cantar aos 8 anos no coral da igreja que frequentava com os avós e, ainda nesse época, dizia que “queria ser artista, rica e famosa”. Cursou administração em uma escola técnica e, mais tarde, foi chamada para estagiar na mineradora Vale do Rio Doce (Vale). Inclusive, foi graças aos conhecimentos adquiridos na adolescência que a cantora, hoje, executa seu próprio plano de marketing Reprodução/Instagram

Depois que os pais se separaram e a empresa do progenitor faliu, Anitta também chegou a trabalhar como professora de dança e vendedora. Para seguir a carreira artística, no entanto, precisou deixar os empregos de lado e focar no sonho Divulgação

Aliás, foi focada na carreira que Larissa adquiriu o nome artístico Anitta, utilizado por ela desde então. Segundo a artista, o apelido foi inspirado na minissérie Presença de Anita, protagonizada pela atriz Mel Lisboa, que a cantora era fã Reprodução

Em 2009, portanto, Anitta criou um canal no YouTube e passou a mostrar canções e seu talento com a dança. Depois de ter sido “descoberta” pelo produtor da gravadora Furacão 2000, graças à plataforma de vídeos, a funkeira fechou o seu primeiro contrato empresarial e lançou o single Meiga e Abusada Reprodução/Instagram

Em 2012, a carioca assinou contrato com a Warner Music Brasil e, no ano seguinte, lançou o Show das Poderosas, canção que a colocou na segunda colocação nas paradas de sucesso e fez com que a carreira da cantora decolasse João Arraes/Hope/Divulgação

Em 2013, Anitta foi eleita a artista e revelação do ano. Em 2015, conquistou o disco de platina com o álbum Bang e ganhou o prêmio MTV EMA Worldwide Act Latin America, sendo a primeira artista brasileira a vencer a premiação Divulgação

Em 2016, estreou como apresentadora de TV na terceira temporada do programa Música Boa Ao Vivo, do Multishow, e, em agosto do mesmo ano, participou da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de 2016, cantando Sandália de Prata ao lado de Gilberto Gil e Caetano Veloso Reprodução

Em 2017, a poderosa realizou parceria com grandes personalidades da música brasileira, como Wesley Safadão, Simone e Simaria e Pabllo Vittar, por exemplo. Desde então, o nome da empresária se tornou cada vez mais popular Reprodução/Instagram

Não satisfeita em ter conquistada o país, Anitta apostou em carreira internacional e lançou diversos singles ao lado de artistas mundiais. Switch, com Iggy Azalea, e Sua Cara, com Major Lazer, são exemplos. Além disso, a funkeira também lançou músicas em outros idiomas com o intuito de conquistar o público no exterior, como Paradinha, Will I See You e Downtown Divulgação

O sucesso da cantora é tão grande que além de ser foco de noticiários, ela tem, com certa frequência, a vida pessoal entre os assuntos mais comentados na internet Reprodução/ Intagram

Desinibida, a funkeira não esconde seus relacionamentos e crushs. Além das diversas paqueras e namoros curtos, Anitta já foi casada por cerca de 1 ano com o empresário Thiago Magalhães Reprodução/Instagram

Com tanto holofote, confusões envolvendo o nome da intérprete de Girl From Rio não passam despercebidos. Anitta já se estranhou com a cantora Ludmilla, com Simaria, da dupla com Simone, e com Pabllo Vittar, com quem gravou a canção Sua Cara, entre outros Reprodução/ Instagram

Após ficar doente no final de 2022, a cantora optou por dar mais atenção à parte espiritual. “Fiz exame de câncer, disso, daquilo, e não tinha uma explicação. Eu estava mal e não conseguia subir o segundo andar da minha casa. Era uma falta de energia vital mesmo. Só melhorei quando comecei a tratar da minha espiritualidade de verdade”, completou.

Anitta disse que vai desacelerar a carreira e que estará feliz se tiver metade do sucesso que tem hoje. “Eu já tive o reconhecimento do mundo inteiro, e isso não traz para você o seu reconhecimento interno. Podem chegar num momento e te endeusar, como aconteceu comigo. Mas não adianta o país inteiro dizer que você é um máximo, eu não estava me sentindo o máximo. Fui número um no mundo e estava infeliz”, encerrou.