Anitta é processada por dançarina após usar vídeo que se tornou meme para divulgar álbum; entenda situação

O Bahia Notícias teve acesso à ação, que se tornou pública através da colunista Fábia Oliveira do site Metrópoles. O processo corre na 5ª Vara Cível da Regional da Barra da Tijuca e passou a ser distribuído no dia 14 de novembro, na última semana.

A cantora Anitta foi acionada judicialmente por causa de um meme. A situação, que parece ser simples, envolve um vídeo conhecido do público, aquele no qual aparecem seis meninas dançando funk na frente de uma casa.

Este é o segundo processo movido por uma das integrantes do grupo contra Anitta pelo uso indevido de imagem. Enquanto Sabrina pediu R$ 5 mil por danos materiais e R$ 100 mil por danos morais, Poliana da Silva Ribeiro, que entrou com uma ação em 2023, pediu R$ 150 mil pelo mesmo motivo. A última movimentação da ação da dançarina foi em outubro deste ano, no entanto, ainda não foi concluído.

Vale lembrar que na web, a gravação continua circulando com diversas montagens de músicas, entre elas aberturas de desenhos e seriados, como o Baby Looney Tunes, Game of Thrones, Clube das Winxs, a abertura dos programas Globo Rural, do Casos de Família e até ao som do jingle da Tele Sena.

No canal da companhia de dança é possível ver a coreografia de algumas músicas da funkeira, como ‘Na Batida’ e ‘Fica Só Olhando’, porém, não é dançada pelo mesmo grupo que virou meme.