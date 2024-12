Anitta faz procedimento estético na testa

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) – Anitta surpreendeu os fãs nesta terça-feira (10) ao revelar que realizou um novo procedimento estético. A cantora, que está de passagem pelo Brasil, apareceu deitada em uma maca com curativos na cabeça e anunciou ter feito uma mudança no rosto para diminuir a aparência de uma “veia saltada” na testa.

A cantora reforçou que o procedimento, realizado com laser, teve duração de duas horas. “Sei que vocês estão tristes pela veia que se foi, mas só quem tem essa veia sabe o quanto é ruim, o quanto é uó”, começou a intérprete de “Envolver”. “Não é uma cirurgia, é um laser. Não tem corte, nada. Dura duas horinhas e está tudo certo”, completou.

Ela revelou ainda que não conhecia a técnica e até já realizou um teste para confirmar se a veia realmente desapareceu. “Fiquei de cabeça para baixo, fiquei de lado, gargalhei, me emocionei, e em nenhum momento a veia apareceu. Fim de uma era! Não sente dor nenhuma. Não sabia que existia essa técnica”, adiantou Anitta, que durante o Carnatal, no Rio Grande do Norte neste fim de semana, concordou com o elogio de um fã. “Obrigada, meu amor. Concordo com você. Sou mesmo a mulher mais linda e mais incrível que você já viu”

Por fim, Anitta contou que descobriu o procedimento por meio de uma mensagem recebida no WhatsApp, que recomendava uma clínica em Goiânia. “Fui na coragem, não conhecia o médico, nem ninguém que já tivesse passado por ele. Perguntei para o meu Pai de Santo e confiei no meu orixá, que disse: ‘Pode ir’.”

