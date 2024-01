Anitta ironiza parceria com Melody: “Mulher, por favor, libera!”

Parece que está tudo em paz entre Anitta e Melody. Tanto que as duas foram um dos nomes mais citados nas redes sociais nesta quinta-feira (4/1), após lançarem uma parceria. As funkeira divulgaram o single “Mil veces”, onde fizeram um dueto. Anteriormente, a filha de MC Belinho já havia negado o convite do feat, mas pelo visto, voltou atrás e se rendeu ao sucesso da artista, que agora, é internacional.

Porém, o que chamou mesmo atenção foi a forma como a Girl From Rio divulgou a nova canção. A ex-moradora de Honório Gurgel compartilhou um vídeo fazendo alusão ao meme criado pela jovem, quando tentou lançar um hit inspirado em “Meiga e Abusada”.

Na época, em outubro do ano passado, Anitta comentou na publicação com um trecho da música. “Será que eu vou liberar?”, questionou debochando. “Mulher, libera!”, pediu Melody aos prantos. A frase ainda voltou à tona quando “Love, Love”, com Naldo, fez sucesso, uma vez que era uma versão de Faking Love, da poderosa.

A mocinha precisou mudar o sample original, para que o single pudesse figurar nas plataformas digitais de música, já que Anitta não havia autorizado a reprodução. Pelo visto, as animosidades entre elas ficaram para trás.

A funkeira já chegou a se prontificar em empresariar a carreira de Melody, que atualmente, tem seu pai, Thiago Abreu, como empresário. Será que agora Anitta vai ter mais uma agenciada? É esperar pra ver!

