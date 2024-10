Aniversário de Ruy Barbosa será celebrado com exibição de documentário sobre a vida do jurista baiano; veja programação

Há 175 anos, nascia, na rua dos Capitães, Centro Histórico de Salvador, Ruy Barbosa, baiano que marcou a história do Brasil. E, para comemorar o seu nascimento, no dia 5 de novembro, o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) exibe, nesta mesma data, o documentário “A voz de Ruy – O arquiteto da república”.

O evento, que contará na abertura com a apresentação da orquestra Sinfônica Neojibá, núcleo Bairro da Paz, acontecerá no Auditório Desembargadora Olny Silva, às 8h30, localizado no prédio principal do Poder Judiciário baiano, no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

Os interessados podem se inscrever até o dia 4 de novembro por meio do Sistema de Educação Corporativa da Universidade Corporativa Ministro Hermes Lima (Siec/Unicorp). O evento será transmitido pelo canal do YouTube do Poder Judiciário da Bahia. Inscrições servidores e magistrados e inscrições público externo.

O filme tem duração de 1h30min e foi produzido pela DPE Entretenimento e Giros Filmes, com o apoio da Associação Bahiana de Imprensa (ABI). A estreia foi no Cine Glauber Rocha, no Centro Histórico de Salvador, em fevereiro deste ano. A CEO do Grupo Aratu, Ana Coelho, adquiriu, posteriormente, o direito de exibição da obra.