ANNA e MC Mari se inspiram em Lady Gaga e Beyoncé e dão golpe em cassinos no clipe de “Tá Querendo”

Segura mais um hit delas! Após arrasar em uma parceria de peso com ZAAC em “Do Jeito Que Ela Gosta”, ANNA se une à rainha do brega funk, MC Mari (que tem feats com Zé Felipe, Léo Santana, entre outros), em “Tá Querendo”. O novo single da ex-participante do “The Voice Brasil” já chega acompanhado de um poderoso videoclipe nesta sexta-feira (6).

A produção é assinada por Thiago Sucre, produtor da artista e CEO do Sucre Estúdios, que já trabalhou com nomes como Marina Sena, Rafinha RSQ, Livinho, MC Daniel, Lincoln, É O Tchan, entre outros. E quando o assunto é confiança e carisma, as duas têm de sobra. E esse foi o motivo pelo qual ANNA chamou a artista baiana para participar de mais um sucesso em sua carreira.

“‘Tá Querendo’ é aquela música para ouvir em qualquer lugar, a qualquer hora. É o tipo de som que não dá para ignorar quando toca, sabe? Para mim, tem cheirinho de hit, e estou muito contente em ter a Mari comigo nesse som, que é uma artista tão plural. A gente se conectou muito, e isso tornou o processo muito gostoso de ser vivido”, aposta ANNA.

No clipe, as estrelas estão em um cassino japonês, com inspiração na cultura nipo-brasileira. Na intensa trama, elas contam com a ajuda do amante para roubar e trapacear nas mesas de jogos. No entanto, o plano que parecia infalível cai por terra por conta da traição do comparsa, que foge e deixa as duas para enfrentar as consequências sozinhas.

Com muito drama, as personagens de ANNA e MC Mari acabam presas e de coração partido. O clipe termina com uma mensagem enigmática ao estilo “continua…”, tal como o icônico “Telephone”, de Lady Gaga e Beyoncé. Outra inspiração para o roteiro do clipe foram os filmes “Onze Homens e um Segredo” e “Truque de Mestre”.

O styling do clipe ficou a cargo de Jessica Arnhold, responsável pelos looks da estrela e que já atuou com Lexa, Paula Matos, Gabi Lopes e Maiara & Maraisa. Embalada por ritmos latinos, a faixa foca no empoderamento e traz uma atmosfera vibrante e sedutora, com muito funk envolvido.

Para este segundo semestre, ANNA promete mais parcerias incríveis e outras novidades: “Ainda este ano, tenho alguns lançamentos com feats incríveis para dividir com vocês e também já estou produzindo meu show. Por enquanto é tudo o que posso dizer. Em breve, terei grandes e lindas atualizações”, finalizou.