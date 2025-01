Anna Kournikova reaparece após dois anos e é vista de cadeira de rodas

A ex-tenista Anna Kournikova foi vista publicamente após dois anos longe dos holofotes. A esposa do cantor Enrique Iglesias, de 43 anos, foi fotografada por paparazzi enquanto circulava de cadeira de rodas em um shopping na Flórida, nos Estados Unidos.

Nas imagens divulgadas pelo Daily Mail, Kournikova aparece usando uma bota ortopédica, acompanhada por três amigas e suas filhas, Lucy, de sete anos, e Mary, de quatro.

A ex-atleta, que conquistou grande notoriedade no tênis mundial, encerrou sua carreira precocemente em 2003, aos 21 anos, devido a uma série de lesões. Desde então, mantém uma vida discreta, aparecendo ocasionalmente ao lado da família.

Anna during a family shopping session in Bal Harbour (25 January 2025)

