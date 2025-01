Ano de Iansã: Réveillon na Praça dos Orixás encanta público

Vestidas de branco e com acessórios característicos da umbanda e do candomblé, milhares de pessoas se reuniram na Praça dos Orixás, nesta terça-feira (31/12), para celebrar a chegada de mais um ano. Gratuita, a programação reuniu diversos shows e apresentações culturais que celebraram as religiões de matriz africana.

A festa, que começou nessa segunda-feira (30/12), seguiu no início da noite de hoje com DJs, baterias da Aruc e Capela Imperial, Rosemaria e Célia Rabelo e muito mais. À meia-noite, a tradicional queima de fogos iluminou a Prainha.

A mãe-de-santo e cartomante Katia Urania, 55 anos, frequenta a Prainha há duas décadas. Para ela, a organização deste ano merece destaque. “Está muito melhor. Tem policiamento, estrutura, iluminação, organização. Houve um amor e carinho para com o público afro“, considera Katia.

A cartomante alerta que 2025 é “um ano de fechamento de ciclo”. “2025 é o ano de Iansã, um ano de fechamento de ciclos e de organização em todos os sentidos. Então, desejo que Iansã, rainha que vem dos ventos, traga abundância, crescimento, bonança para nossas vidas. É o que desejo para todos nós”, encerra.

As servidoras públicas Maíra Corrêa, 44 anos, e Kálita Vieira, 47, passam a virada de ano na Praça dos Orixás desde 2017 e acreditam que a praça e as imagens dos orixás precisam de manutenção. “Estou achando a festa bem legal, gostei do fato de serem dois dias de shows, mas é uma pena que a praça e as imagens dos orixás estejam descuidadas”, comenta Maíra. “A gente está sem uma estátua de Ogum, por exemplo. Improvisaram um ali, mas a gente sente falta”, completa Kálita.

“Esse descaso com a estrutura não passa despercebido pelo povo de terreiro. Além disso, não temos calçadas, o chão está esburacado… é preciso infraestrutura para receber mais e mais pessoas”, pontuam as mulheres.

Veja fotos do Réveillon na Prainha:

Virada do ano na Prainha já virou evento tradicional na cidade KEBEC NOGUEIRA/METRÓPOLES @kebecfotografo
Oferendas foram levadas ao Lago Paranoá, em belo ritual no Lago Paranoá KEBEC NOGUEIRA/METRÓPOLES @kebecfotografo
Público se vestiu de branco para a chegada do novo ano
Festa na Prainha reuniu milhares de pessoas KEBEC NOGUEIRA/METRÓPOLES @kebecfotografo

As artesãs Patricia Sales, 47 anos, e Márcia Alecrim, 42, consideram que a Praça recebeu um bom público nesta segunda e terça-feira. “Ontem recebemos muita gente de fora de Brasília. Já hoje são pessoas que estão acostumadas a vir todo ano e acabam não visitando a feira”, comentam.

“Nos últimos três anos, após a pandemia, a movimentação diminuiu muito. Neste ano, aparentemente está melhor”, explicou.

Com shows de Patacori, Joia do Couro e Obará, a festa seguiu até as 6h.