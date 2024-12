Ano Novo 2025: diversos países já comemoram, enquanto o Brasil se prepara para a virada

A celebração da Virada do Ano ocorre em horários distintos, conforme o fuso horário de cada país. Enquanto algumas cidades aguardam ansiosamente a chegada da meia-noite, outras já estão vivendo o ano de 2025. Isso acontece em nações do sul do Oceano Pacífico, como Austrália e Nova Zelândia, que já desfrutaram de suas queimas de fogos.

WhatsApp Por outro lado, aqui no Brasil, as pessoas ainda estão se preparando em casa, reunidas com familiares ou em pontos turísticos, como a praia de Copacabana, aguardando o espetáculo com os fogos de artifício. Por exemplo, os participantes da corrida de São Silvestre, em São Paulo, iniciaram a competição por volta das 8h, no horário de Brasília. Nesse mesmo momento, a cidade de Auckland, na Nova Zelândia, já estava comemorando a chegada do novo ano com uma queima de fogos de artifício.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Jovem Pan NEWS (@jovempannews)

Na capital da Austrália, Sydney, os habitantes celebraram a chegada do novo ano duas horas depois dos neozelandeses, às 10h no horário de Brasília. Mais de 1 milhão de pessoas se reuniram no porto de Sydney para a tradicional queima de fogos.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Jovem Pan NEWS (@jovempannews)

Além dessas localidades, as ilhas mais a leste do Pacífico, como Tuvalu, Polinésia Francesa e Fiji, também já estavam nas primeiras horas de 2025. A ilha de Kiritimati, em Kiribati, no Oceano Pacífico Central, foi a primeira a comemorar a chegada do Ano Novo, às 7h no horário de Brasília. Já o Japão, a Coreia do Sul e a Coreia do Norte celebraram a passagem do ano, às 12h, do horário de Brasília.

Hong Kong realizou um show pirotécnico, que transformou o céu em um caleidoscópio de cores para dar as boas-vindas a 2025. Os fogos de artifício sincronizados com música criaram uma experiência sensorial única.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Jovem Pan NEWS (@jovempannews)

Dubai deu as boas-vindas a 2025 com um espetáculo inesquecível, consolidando sua fama de realizar algumas das celebrações de Ano Novo mais grandiosas do mundo. O centro das atenções foi o icônico Burj Khalifa, o edifício mais alto do planeta, com seus impressionantes 828 metros de altura.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Jovem Pan NEWS (@jovempannews)

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Carol Santos