Ano Novo: Confira o funcionamento dos serviços durante feriado

Com a chegada do feriado de Ano Novo, em 1º de janeiro, a cidade de São Paulo se prepara para uma série de alterações no funcionamento de seus serviços públicos e privados. Este período festivo traz consigo mudanças significativas que impactam desde o setor bancário até o transporte público, exigindo que os cidadãos se planejem adequadamente para evitar contratempos. No setor financeiro, os bancos estarão fechados durante o feriado. No entanto, as transações financeiras poderão ser realizadas online, garantindo que os clientes possam continuar a gerenciar suas finanças sem interrupções. As contas que vencem no feriado poderão ser pagas no próximo dia útil, sem a cobrança de juros adicionais. Além disso, serviços como o Poupatempo e as agências dos Correios também não estarão operando, com o Poupatempo retomando suas atividades apenas em 2 de janeiro de 2025.

O transporte público em São Paulo também passará por ajustes. Os trens da CPTM operarão em regime de domingo, o que significa intervalos maiores entre as viagens. Para facilitar o deslocamento durante as festividades de fim de ano na Avenida Paulista, o metrô implementará um esquema especial, garantindo que os cidadãos possam se locomover sem interrupções. Além disso, os ônibus da capital oferecerão tarifa zero, seguindo um modelo semelhante ao dos domingos, para facilitar o acesso da população aos eventos de celebração.

No que diz respeito aos serviços de saúde, hospitais e AMAs com UBS integradas funcionarão normalmente, assegurando que a população tenha acesso a cuidados médicos essenciais. No entanto, as UBS tradicionais estarão fechadas. No comércio, as lojas de rua geralmente não abrem em feriados, enquanto nos shoppings, a abertura é opcional. Recomenda-se que os cidadãos verifiquem previamente o funcionamento dos estabelecimentos para evitar transtornos e garantir que suas necessidades sejam atendidas durante o feriado.

*Com informações de Beatriz Manfredini

*Reportagem produzida com auxílio de IA