Antagonista de Harry Potter e ex-jogador irão pilotar na Fórmula E

A categoria de automobilismo 100% elétrica terá duas participações midiáticas em 2025. O ex-jogador de futebol Sergio Agüero e o ator Tom Felton, que interpretou o antagonista Draco Malfoy, em Harry Potter, irão pilotar carros de Fórmula E em um evento especial da FE. A Electric na Evo Sessions ocorre nos dias 5 e 6 de março em Miami (EUA).

Felton, Agüero e as demais celebridades convidadas para o evento serão treinadas pelos pilotos profissionais da categoria. O ex-atacante argentino, por exemplo, será supervisionado por Pascal Wehrlein, atual campeão da Fórmula E, na equipe da Porsche.

“Isso é completamente louco: de jogador a piloto em um dos carros mais rápidos do mundo. Toda criança conhece a Porsche, é uma marca com uma herança icônica no automobilismo. Com isso em mente, estou completamente feliz e quero agradecer a todos envolvidos nessa oportunidade única. Quero aprender o máximo possível nessa jornada para Miami e representar o time da melhor forma possível”, afirma o ex-jogador de Barcelona e Manchester City.

A equipe de Felton ainda será definida, mas ele já treina nos simuladores da FE. O eterno Draco Malfoy afirma ser um entusiasta do automobilismo e está ansioso pela experiência. Além de Harry Potter, o ator esteve, por exemplo, em Planeta dos Macacos.

“Quando aprendi a dirigir um carro, foi a experiência mais libertadora que já tive. Melhor do que um cabo de vassoura. Nada se compara à empolgação que tenho em poder me sentar no banco do veículo mais emocionante sobre quatro rodas do planeta”, destaca o artista.