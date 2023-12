Antes de assumir vaga no STF, Dino pode decidir sobre terras indígenas

Hugo Barreto/Metrópoles @hugobarretophoto

1 de 1 Câmara Flávio Dino em sabatina no Senado – Foto: Hugo Barreto/Metrópoles

@hugobarretophoto

Depois da derrota do governo no Congresso Nacional, que derrubou os vetos do presidente Lula (PT) sobre o marco temporal das terras indígenas, o ainda ministro Flávio Dino pode decidir sobre a demarcação de 10 territórios antes de assumir a cadeira no Supremo Tribunal Federal.

Repousa em sua mesa no Ministério da Justiça e Segurança Pública os processos para oficializar 10 terras indígenas por meio de portaria declaratória. Depois desse recurso, o texto vai para a sanção presidencial. O ofício foi enviado pelo Ministério dos Povos Indígenas ainda em outubro, quando o Congresso definia o marco temporal.

Dino, que vai assumir a vaga de ministro do STF em fevereiro, já avisou que seguirá o entendimento da Corte, que rejeitou a tese que estabelece como terra indígena aquelas que estavam ocupadas até 5 de outubro de 1988.

Quando entrar na Corte, Dino pode ter que decidir de novo sobre o tema. O governo federal já informou que vai judicializar a derrubada do veto de Lula, levando o assunto novamente ao STF.

Eis as terras indígenas que podem ser oficializadas:

Tumbalalá, em Abaré e Curaçá (BA); Tupinambá de Belmonte, em Belmonte (BA); Barra Velha do Monte Pascoal, em Itamaraju, Porto Seguro e Prado (BA); Kanela Memortumré, em Barra do Corda e Fernando Falcão (MA); Wassú-Cocal, em Joaquim Gomes, Colônia Leopoldina, Matriz de Camaragibe e Novo Lino (AL); Pontal dos Apiacas, em Apiakás (MT); Paukalirajausu, em Nova Lacerda e Vila Bela da Santíssima Trindade (MT); Tapy’i/Rio Branquinho, em Cananeia (SP); Menkü, em Brasnorte (MT); Votouro-Kandóia, em Faxinalzinho e Benjamin Constant do Sul (RS). Quais assuntos você deseja receber?

