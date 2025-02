Antes de clássico, ídolos do Fluminense fazem a festa de torcida no DF

Brasília receberá mais um grande duelo do futebol brasileiro nesta quarta-feira (5/2). Vasco e Fluminense se enfrentam pela 8ª rodada do Campeonato Carioca, às 21h30, na Arena BRB Mané Garrincha. E as equipes completas do cruzmaltino e do tricolor chegaram ao DF na tarde desta terça-feira (4/2). O jogo é uma realização Metrópoles Sports.

Em evento realizado nesta terça, chamado Tricolor em Toda Terra, no Quintal da Tia Sandra, no Setor de Indústrias Gráficas (SIG), os torcedores do Flu viveram um momento especial, que contou com as presenças ilustres de ídolos como Washington “Coração Valente” e Tartá, ambos campeões do Brasileirão pelo Fluminense em 2010.

Ao Metrópoles Washington, autor do gol que colocou o Fluminense na semifinal da Libertadores de 2008, destacou a importância de o clube carioca jogar no DF. Para ele, com a grandeza do Time de Guerreiros, é necessário sair do Rio de Janeiro para dar oportunidade ao torcedor de fora de acompanhar o clube do coração.

Já Tartá, ex-jogador revelado pelo Fluzão, destacou qual mentalidade um atleta precisa ter para vestir a camisa do clube. O campeão brasileiro de 2010 afirmou que garra é o essencial, dando ênfase ao apelido de Time de Guerreiro.

Clássico no DF

Todos os interessados em comparecer ao jogão entre Vasco x Fluminense já podem garantir seu ingresso. E, além de ter a opção da meia-entrada tradicional, o torcedor que quiser acompanhar o time do coração poderá adquirir o ingresso com valor promocional, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível.

Nesta quarta, a bilheteria da Arena BRB estará aberta das 12h às 21h30, para facilitar a aquisição dos bilhetes ao torcedor. Chegue cedo para garantir seus ingressos e evite filas.

Metrópoles Sports

Este será mais um jogo do Metrópoles Sports, em um ano repleto de duelos. A vertente responsável por eventos esportivos do Grupo Metrópoles realizará partidas dos campeonatos Mineiro, Carioca e do Paulista, além da Supercopa Rei. Foram confirmados 13 confrontos, em sete cidades.

Confira os jogos do Metrópoles Sports em 2025:

Athletic 1 x 0 Cruzeiro – 22/1 – Brasília

Vasco 2 x 0 Madureira – 23/1 – Manaus (AM)

Volta Redonda 0 x 2 Flamengo – 25/1 – Brasília

Madureira 0 x 0 Fluminense – 26/1 – Cariacica (ES)

Itabirito 1 x 4 Cruzeiro – 30/1 – Belo Horizonte (MG)

Vasco 2 x 2 Volta Redonda – 1º/2 – Cariacica (ES)

Botafogo 1 x 3 Flamengo (Supercopa Rei) – 2/2 – Belém

Vasco x Fluminense – 5/2 – Brasília

Portuguesa x Flamengo – 5/2 – Uberlândia (MG)

Água Santa x Palmeiras – 9/2 – Brasília

Botafogo x Madureira – 9/2 – Cariacica (ES)

Inter de Limeira x Palmeiras – 12/2 – Uberlândia (MG)

Portuguesa x Corinthians – 16/2 – São Paulo (SP)