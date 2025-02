Antes de jogo no ES, Botafogo vence o Nova Iguaçu em Moça Bonita

Nova Iguaçu e Botafogo se enfrentaram pela 8ª rodada do Campeonato Carioca na noite desta quinta-feira (6/2). Em jogo de domínio do Glorioso e com gol aos 45 minutos do segundo tempo, o Alvinegro venceu por 1 x 0.

A próxima partida do Botafogo será neste domingo (9/2), às 16h, contra o Madureira Estádio Municipal Kleber Andrade, em Cariacica. A partida é uma realização Metrópoles Sports, e os ingressos já estão disponíveis para aquisição do público geral.

O jogo

Após um início de jogo lento, em que os goleiros pouco trabalharam, a partida ficou mais dinâmica no decorrer da primeira etapa. O Botafogo teve mais chances de abrir o placar em Moça Bonita, a primeira em cabeçada de Igor Jesus para fora, e a segunda com Matheus Martins após falta cobrada por Savarino.

Savarino ainda criou mais uma chance, mas a finalização acabou saindo por cima do gol. O Nova Iguaçu respondeu com João Lucas, que carregou pelo meio e chutou para o gol, mas a bola passou rente à trave esquerda do goleiro John.

Na segunda etapa o Botafogo voltou com tudo em busca da vitória. Em boa jogada de Savarino para Vitinho, o lateral do Glorioso cruzou para a área e Matheus Martins chegou batendo de primeira para a defesa de Lucas Maticoli.

No lance seguinte o Alvinegro assustou o Nova Iguaçu novamente. Em bate e rebate na área, a bola sobrou para Cuiabano que bateu forte para mais uma defesa do goleiro do Carrossel da Baixada.

As chances para o Glorioso seguiram surgindo. Aos 16 minutos, Savarino acionou Rafael Lobato sozinho na área, mas o atacante se embolou com a bola e perdeu para a marcação do Nova Iguaçu.

De tanto pressionar, o Botafogo foi coroado com pênalti sofrido por Matheus Martins, aos 20 minutos da etapa final, após bela jogada individual do atacante. No entanto, na cobrança, Savarino parou no goleiro Lucas Maticoli.

No apagar das luzes, o Botafogo chegou ao gol da vitória. Após Savarino receber em profundidade, Kayke só teve o trabalho de empurrar para o fundo do gol.