Antes de jogo no ES, Vasco bate Maricá e segue invicto no Carioca

Antes de enfrentar o Volta Redonda em Cariacica pela 7ª rodada do Campeonato Carioca, no dia 1º de fevereiro, o Vasco enfrentou o Maricá em São Januário nesta quarta-feira (29/1). Jogando em casa, o Gigante da Colina venceu por 1 x 0 com golaço de Paulo Henrique.

O primeiro tempo em São Januário não foi de grandes chances claras de gol. O Vasco começou melhor e teve as duas boas chegadas da etapa inicial: uma cabeçada de Jean David aos 18, e um gol perdido por Victor Luís, sem goleiro, seis minutos depois.

Na segunda etapa, o Vasco começou assustando em chute de Jean David. Payet roubou a bola no ataque e acionou o meio-campista que chegou chutando de primeira, obrigando o goleiro do Maricá a trabalhar.

Aos 24 minutos o Gigante da Colina abriu o placar com Paulo Henrique. O lateral do Vasco avançou em velocidade fazendo fila, passou por quatro jogadores adversários, invadiu a área e soltou uma bomba de canhota para garantir vitória ao Cruzmaltino.

Com o triunfo, o Vasco é o único clube do Campeonato Carioca que ainda não perdeu. São seis jogos, três vitórias e três empates na competição em 2025.

A venda de ingressos para o público geral já começou. A partida será disputada em Cariacica (ES), no Estádio Kleber Andrade, no dia 1º/2, às 16h30, pela 7ª rodada do Campeonato Carioca. O jogo é uma realização do Metrópoles Sports.

