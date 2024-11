A surpreendente vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2024 gerou repercussão mundial, e algumas falas de Daniel Mastral, conhecidas pela visão crítica e pelo tom profético, voltaram à tona. Em uma entrevista ao O Fuxico Gospel em 2023, Mastral fez afirmações que, para muitos, se assemelham a uma previsão do retorno de Trump ao poder.

Durante a conversa, Mastral mencionou mudanças globais e políticas que, segundo ele, estavam “todas planejadas” para colocar protagonistas específicos em ação. “O Trump vai voltar, provavelmente volta para a presidência… está tudo pronto”, afirmou Mastral, ressaltando sua convicção de que o ex-presidente estava prestes a retornar ao cargo mais alto dos EUA.

Em outro trecho, ele comenta que “o povo americano não tá muito satisfeito com essa questão de ajudar a Ucrânia…”, uma crítica que foi central na campanha de Trump, que prometeu priorizar os interesses internos dos Estados Unidos.

Para Mastral, a volta de Trump se encaixaria em um contexto maior, marcado por eventos globais planejados, como o “grande reset” e a criação de uma “moeda única”, o que ele via como uma preparação para mudanças profundas na geopolítica mundial.

Além disso, Mastral fazia uma análise espiritual e política sobre o papel dos Estados Unidos, destacando a “permissão de Deus” para esses acontecimentos. Ele afirmou que “Deus está permitindo que essas coisas aconteçam para que ele possa se manifestar”, sinalizando que Trump e outros líderes seriam protagonistas em um cenário preparado para o cumprimento de profecias e mudanças globais.

A vitória de Trump foi anunciada pouco após o falecimento de Mastral, em um momento em que muitas de suas falas ganharam nova interpretação entre seus seguidores.

The post Antes de morrer, Daniel Mastral previu retorno de Trump ao poder: “Tudo está planejado” appeared first on Fuxico Gospel.