Antes de prisão, Cid trabalhou com general que apoiou suposto golpe

Mauro Cid (esq.) presta continência durante a CPI do 8 de Janeiro; ele trabalhou com o general Estevam Theophilo Gaspar de Oliveira (dir.) no Comando de Operações Terrestres após ser ajudante de ordens de Bolsonaro Sérgio Lima/Poder360 – Flickr/Assembleia do Amazonas

Caio Vinícius 14.fev.2024 (quarta-feira) – 15h51



Em fevereiro de 2023, o tenente-coronel Mauro Cid foi enviado pelo comando do Exército para o Coter (Comando de Operações Terrestres), em Brasília. O órgão era chefiado pelo general Estevam Theophilo Gaspar de Oliveira que, recentemente, foi alvo da PF (Polícia Federal) na operação Tempus Veritatis. Ele é suspeito de oferecer suas tropas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em apoio a um golpe de Estado.

Quando foi designado ao Coter, Cid havia deixado a Ajudância de Ordens da Presidência da República há cerca de 3 meses. Ele já tinha enfrentado um embate com o comando do Exército por sua nomeação ao BAC (Batalhão de Ações de Comandos), em Goiânia.

A ida para o Coter foi a 2ª opção para Cid. Ele foi barrado do BAC depois de ser acusado de operar um suposto esquema de Caixa 2 no Planalto. O caso levou à demissão do ex-comandante do Exército Júlio César Arruda, que defendia sua nomeação para o quartel, apesar da resistência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Segundo apurou o Poder360, Cid mantinha boas relações com o general Theophilo. Inclusive, depois de ter sido barrado para o BAC, o próprio Theophilo teria o convencido a retornar para o Coter. Eles mantinham relação desde o tempo da Aman (Academia Militar das Agulhas Negras). O pai do ex-ajudante de ordens, Lourena Cid, também é próximo à família Gaspar de Oliveira, muito conhecida no Exército.

Em 3 maio, Mauro Cid foi preso pela falsificação de dados em cartões de vacina. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes afastou o militar das funções do Exército. Detido no quartel, o tenente-coronel recebeu diversas visitas do general Theophilo e de outros amigos do Coter.

O Poder360 entrou em contato com o advogado de Cid, Cezar Bittencourt, e solicitou manifestação sobre a proximidade do ex-ajudante e o general Theophilo, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem. O espaço permanece aberto para manifestação.

OPERAÇÃO Na 5ª feira (8.fev), Bolsonaro e aliados foram alvo da operação Tempus Veritatis da PF, que investiga a tentativa de um golpe de Estado para deslegitimar as eleições de 2022 e manter Bolsonaro na Presidência da República.

Ao todo, 33 pessoas foram alvo de busca e apreensão, 4 de prisão preventiva e outros 48 de medidas alternativas, que incluem proibir o contato entre investigados, entrega de passaportes e suspensão do exercício de funções públicas. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, foi preso durante a operação por posse ilegal de arma. Ele permaneceu 3 dias detido até ser solto na noite de sábado (10.fev).

A operação foi autorizada pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes. Na decisão, ele cita a tentativa de manter Bolsonaro no poder com um golpe de Estado. Eis a íntegra do documento (PDF – 8 MB). Moraes também levantou o sigilo de uma reunião realizada por Bolsonaro com integrantes de seu governo em julho de 2022.

Nela, o então presidente pede endosso aos ataques contra o sistema eleitoral e sugere que ministros do TSE teriam recebido dinheiro para fraudar as eleições. Saiba quem estava presente no encontro e assista aqui ao vídeo completo.

No final de janeiro, Carlos Bolsonaro também foi alvo de operação em Angra dos Reis por ter, supostamente, comandado uma estrutura paralela da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) por meio do chamado “gabinete do ódio” para monitorar ilegalmente autoridades e jornalistas.