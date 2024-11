Antes de ser ameaçada, Sônia Bridi salvou a vida de Rafael Cardoso. A mãe da ex-mulher do ator relatou ter insistido para que o galã buscasse um tratamento adequado após contrair Covid-19, uma vez que ele apresentava miocardiopatia hipertrófica, um problema no coração que pode causar morte súbita.

“Vou confessar que tomei um susto. Passei algumas noites sem dormir, preocupada desde que o Rafa recebeu o diagnóstico”, disse no Mais Você, da TV Globo, em 2021.

Sônia continuou: “A ideia de que ele poderia morrer a qualquer hora, síndrome de morte súbita é uma coisa muito grave”.

A jornalista ressaltou que a condição de Rafael deixou a família em alerta. “A gente vê que isso acontece e acontece com mais frequência do que a gente imagina. Até ele fazer a cirurgia foi uma preocupação bem grande”, pontuou.

Na ocasião, Cardoso se emocionou com o depoimento de Sônia, a quem tratava como “sogra-mãe”. “Ela que ficou insistindo para eu me cuidar, esteve sempre ao meu lado, me levou para fazer o exame. Perdi a minha mãe aos 11 anos e ela fez esse papel de mãe”, falou entre lágrimas.

Medida protetiva

Nesta quarta-feira (6/11), uma denúncia feita pela mãe de Mariana, Sônia Bridi, veio à tona. A jornalista também pediu proteção contra o ex-genro, antes mesmo da filha, alegando violência psicológica, moral e patrimonial.

Sônia foi motivada a fazer a denúncia depois de Rafael invadir sua residência para ofendê-la, destruir seu carro, e proferir ameaças, que foram estendidas a um funcionário da casa. Além disso, ela informou que Cardoso era usuário de drogas e álcool.

O caso aconteceu no dia 18 de agosto do ano passado e, no dia 24, Sônia Bridi tomou medidas judiciais. A juíza Cintia Souto Machado de Andrade, do VII Juizado da Violência Doméstica do Rio de Janeiro, aprovou o pedido no dia seguinte, baseada na Lei Maria da Penha.

A medida protetiva segue em vigência. Por conta da atitude da mãe, Mariana tomou coragem e denunciou o ex-marido pedindo que ela e os filhos fossem resguardados do contato com Rafael Cardoso.

De acordo com o documento, o artista não pode manter contato com a ex-sogra, por meio de nenhum tipo de plataforma, além de ficar numa distância mínima de 100 metros. Caso o galã descumpra a ordem, poderá ser preso. As informações foram publicadas pelo colunista Gabriel Perline.

Atualmente, Rafael Cardoso está casado com Carol Ferraz, com quem tem uma filha, Helena.