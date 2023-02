Antes de subir no trio, Ivete buzina para pedestres em Salvador

Puxando o primeiro dia do bloco Coruja, lotadíssimo, Ivete Sangalo chegou no circuito Dodô cheia de animação. Antes disso, porém, ela passeou de carro e surpreendeu pedestres em Salvador neste sábado (18).

A cantora publicou um vídeo em sua conta no TikTok em que aparece dirigindo pelas ruas da cidade e interagindo com os que passam pelo local.

Parcialmente pronta para subir no trio, Ivete guia o carro vestindo um roupão de seda e com a maquiagem feita. Ela ouve “Cria da Ivete” e passa por bares e buzina para as pessoas paradas em frente ao estabelecimento.

Com 30 anos de carreira e 50 do Coruja, ela cantou Cria de Ivete, sua aposta para música do carnaval, tocou percussão com o filho Marcelinho e fez dobradinha com Gerônimo Santana. Eles cantaram juntos o clássico É d’Oxum. Gerônimo, que sai este ano com o Buzanfan, completa 70 anos em 2023.

