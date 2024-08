Antioxidante e boa digestão: veja vantagens de chá de erva popular

Getty Images

1 de 1 Foto colorida de chá de folha de louro – Metrópoles – Foto: Getty ImagesUtilizada para temperar feijão, molhos, sopas e alimentos refogados, a folha de louro pode ser bem aproveitada no modo chá. A infusão oferece alguns benefícios “potenciais” para a saúde, conforme destaca a nutricionista Priscilla Dias, do Pará.

À coluna Claudia Meireles, a nutricionista clínica lista quatro vantagens de incluir o chá de folha de louro no plano alimentar. Segundo Priscilla, a infusão tende a contribuir com a digestão. “Pode ajudar devido as suas propriedades carminativas, capazes de aliviar gases e inchaço.”

Ajudar a digestão está entre os benefícios da erva milenar Outro benefício de beber o chá é o teor anti-inflamatório. “As folhas de louro são ricas em antioxidantes que combatem os radicais livres, o que ajuda a proteger as células do corpo”, ressalta a especialista. Ela também menciona sobre a infusão auxiliar no alívio do estresse.

“O aroma do chá de folha de louro pode ter efeitos relaxantes, contribuindo com a redução do estresse e da ansiedade”, explica. Priscilla Dias finaliza o rol de vantagens da bebida com as “possíveis propriedades antimicrobianas”.

“Estudos indicam que o chá de folha de louro pode ter atividade microbiana contra determinados patógenos”, conclui. Preparar a bebida requer ferver a água com duas folhas de louro. Em seguida, tampe o recipiente e aguarde de três a cinco minutos sob infusão antes de consumir.

A nutricionista lista os benefícios do chá Para saber mais, siga o perfil de Vida&Estilo no Instagram.

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro das notícias mais importantes e receber notificações em tempo real?