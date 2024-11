Antonio Augusto Amaral de Carvalho, Seu Tuta, será sepultado em São Paulo nesta terça

O sepultamento de Antonio Augusto Amaral de Carvalho, conhecido como “Seu Tuta“, fundador da Jovem Pan, está marcado para as 11h no cemitério Morumbi, em São Paulo. O velório, que teve início nesta segunda-feira (4), às 10h, foi um evento íntimo, reservado apenas para familiares e amigos próximos. Seu Tuta, uma figura emblemática no mundo da comunicação, não apenas transformou a rádio Jovem Pan, mas também deixou sua marca na televisão brasileira. Ele estava internado no hospital Sírio-Libanês, onde sua saúde vinha se deteriorando.

Na tarde desta segunda, uma série de homenagens foram prestadas a Seu Tuta. Empresários, deputados e o presidente do Senado expressaram seu respeito e admiração. O prefeito de São Paulo e o governador do estado decretou o luto oficial de três dias. Seu Tuta imortalizou a frase “Ninguém faz sucesso sozinho”. Ele deixa para trás uma família amorosa composta por esposa, filhos, netos, bisnetos e uma legião de admiradores.

Publicado por Luisa Cardoso