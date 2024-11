Antônio Brito mantém candidatura à presidência da Câmara após reunião com Kassab

O deputado federal Antônio Brito (PSD-BA) confirmou neste sábado, 2, que manterá à sua candidatura ao cargo de presidente da Câmara dos Deputados, mesmo desgastado pela candidatura do deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), que atraiu apoios do PT ao PL.

A confirmação de que seguirá candidato foi realizada após uma reunião com o presidente do PSD, Gilberto Kassab, segundo relatou o jornal O Globo.

Brito sofria resistência de alas mais à direita na Câmara por ser considerado muito próximo do Palácio do Planalto, mas a sua candidatura foi esvaziada quando o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), apoiou publicamente a candidatura de Motta e, com isso, atraiu o apoio de diversos partidos para o aliado -como o PT, que poderia compor com um candidato do PSD.

Motta tem até o momento o apoio de PL, PT, MDB, PP, Podemos e União Brasil. Esse arco de alianças já assegura ao candidato do Republicanos o número de votos necessários para comandar a Câmara.

O apoio do União a Motta foi oficializado na última quinta-feira, 31. O partido pretendia lançar o deputado Elmar Nascimento (União Brasil-BA), mas recuou diante da possibilidade de perder espaço nas negociações de cargos na composição da Mesa Diretora. O antigo candidato da sigla, no entanto, saiu ressentido do processo e afirmou ter perdido o seu melhor amigo, Arthur Lira, que o abandonou para apoiar um nome mais viável à sucessão.

