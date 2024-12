Antônio Cardoso recebe a II FLIAC: uma celebração da literatura e da cultura afro-brasileira

Nos dias 12 e 13 de dezembro, o Colégio do Campo Genivaldo Almeida Brandão, em Antônio Cardoso, será palco da II FLIAC – Feira Literária Internacional de Antônio Cardoso, um evento gratuito que une literatura, cultura e identidade em uma programação diversificada para todas as idades. Com o tema “A África da Gente, as Gentes da África”, a feira celebra as conexões culturais entre Brasil e África, destacando a poesia, as artes e a resistência afro-brasileira.

A Feira Literária Internacional de Antônio Cardoso (FLIAC) é realizada pela Nossa Produções e patrocinada pelo Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Educação e do programa Bahia Literária, uma ação da Fundação Pedro Calmon, unidade vinculada à Secretaria de Cultura (SecultBA). O evento também conta com o apoio do Colégio do Campo Genivaldo Almeida Brandão, União das Associações Municipal de Antônio Cardoso (UAMAC), Umburanas – Território Quilombola, da Universidade Federal do Recôncavo (UFRB) e da Prefeitura de Antônio Cardoso.

A programação inclui rodas de conversa, apresentações teatrais, oficinas, mesas-redondas, exibição de documentário, contação de histórias e diversas atividades culturais. Entre os destaques estão a Feira de Livros, com editoras e livreiros da região, e a Biblioteca Móvel (BIBEX), que promove o acesso à leitura e ao conhecimento.

Dentre as atrações culturais, o Desfile Beleza Negra será um dos momentos mais aguardados, celebrando a beleza e a identidade negra. Também serão apresentadas o Samba de Roda “Raízes Culturais” e outras manifestações artísticas que exaltam as raízes afro-brasileiras.

As noites de 12 e 13 de dezembro contarão ainda com apresentações de Bule-Bule e Quixabeira da Matinha, artistas que ressaltam a cultura afro-brasileira em suas performances. Além disso, o evento promoverá mesas que discutem temas como a resistência quilombola e a poesia como voz das comunidades.

A II FLIAC promete ser um marco para a valorização da cultura afro-brasileira e um convite para que todos participem dessa celebração da identidade, da literatura e da diversidade cultural.

Acompanhe a programação no Instagram @fliacoficial e não perca a chance de participar!

Fonte: Ascom/FPC