Antonio Villeroy lança Banquete e lembra sucesso em trilhas de novelas

Antonio Villeroy prepara o lançamento de um novo álbum no dia 13 de maio. Intitulado Banquete, o disco inspirado no livro homônimo de Platão completa a trilogia de produções do artista sobre o amor e conta com diversos convidados para explorar a ideia do filósofo.

“No livro, os filósofos se reuniam para comer, beber e discutir sobre o amor. É um livro de diálogos, então pensei em fazer um disco com discursos sobre o amor e cantado em duos para reproduzir essa ideia. Com os convidados são de diversos países, as visões e interpretações do amor trazem uma riqueza para o disco. É como um banquete musical”, explica.

Antonio Villeroy está lançando o álbum Banquete, em PortugalPâmela Bittencourt/Divulgação

Antonio Villeroy é um cantor e compositor conhecido no Brasil por músicas cantadas por Ana Carolina e Seu JorgeNilton Santolin/Divulgação

Com 62 músicos presentes na produção, o álbum explora diferentes sonoridades como jazz, reggaeton, balada, chorinho e MPB em idiomas diversos. Dentre os convidados para os duetos de Villeroy nas 13 composições estão nomes como o brasileiro Francis Hime, a italiana Mafalda Minnozzi, o espanhol Pedro Guerra, a portuguesa Joana Amendoeira e a venezuelana Georgina.

O lançamento oficial será realizado em Portugal, local onde o cantor mora e se sente prestigiado. Após mais de 40 anos de carreira no Brasil, Antonio Villeroy decidiu rumar para a Europa em busca de novas oportunidades e encontrou espaço para uma música do seu estilo, que define como “adulto contemporâneo”.

“No Brasil tem poucas rádios que tocam músicas do meu perfil, então nunca tive a exposição midiática como a de outros artistas. Quando pensei em vir para a Europa, resolvi começar de novo, visando viver mais 40 anos de carreira. É um novo ponto de partida, uma virada de chave, com lançamento, turnê e foco no mercado europeu”, revela.

Seguido do lançamento, o álbum ganhará uma turnê com passagens pelo Brasil, França, Alemanha, Áustria, Espanha, Itália, República Checa e Países Baixos em 2023, além de Argentina e Uruguai em 2024.

Sucesso nas novelasVilleroy é conhecido, também, por emplacar músicas e até trilhas sonoras completas de novelas. As produções televisivas, que são um sucesso no Brasil, por muitas vezes contaram com composições do artista sendo cantadas por nomes como Ana Carolina e Gal Costa no SBT, na Record e na Globo. O sucesso, inclusive, leva o cantor a sonhar com novas músicas nas telinhas.

“Após o sucesso inicial, comecei a ser procurado para escolher um personagem e fazer a trilha sonora por encomenda. Geralmente escolhia a vilã. Trabalhei assim por um tempo e fiz dezenas de músicas. Nesse novo disco, vejo algumas possibilidades e até conversei com o Jayme Monjardim, que vai estrear uma nova minissérie. Espero que dê certo”, torce.

Músicas eternizadasO compositor ficou mais conhecido no Brasil em 2006, após o lançamento de um DVD pela Warner. Apesar de algumas aparições midiáticas, o estilo musical que ele propaga não permitiu voos maiores. Entretanto, algumas canções eternizadas por outros artistas contam com a genialidade de Antonio Villeroy.

As músicas Garganta e Pra Rua Me Levar, sucessos na voz de Ana Carolina, são composições dele. A cantora, inclusive, sempre ressalta a importância do autor em suas produções. Outros inúmeros artistas como Ivan Lins, Gal Costa, Maria Bethânia e Seu Jorge também fazem parte da lista.