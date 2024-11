Anúncio de Natal sobre solidão e partilha emociona: “O que nos une”

A famosa Loteria de Natal da Espanha, conhecida como “El Gordo,” já está em andamento, e a mensagem de seu anúncio deste ano promete emocionar até o público mais cético.

O comercial é centrado em Julián, um homem solitário que, ao ser perguntado sobre com quem dividiria o prêmio caso ganhasse, responde: “Na verdade, não sei. Não tenho ninguém.” Essa resposta sincera e melancólica acaba ganhando repercussão e, de repente, uma onda de solidariedade se espalha, com inúmeras pessoas dizendo que, se ganharem, vão compartilhar o prêmio com Julián.

Sem saber de toda essa repercussão, Julián assiste ao sorteio e, ao perceber que não ganhou nada, segue com sua vida, resignado. Porém, ele é surpreendido ao ver nas notícias que várias pessoas decidiram dividir uma parte de seus prêmios com ele. “Parte do meu prêmio é seu também, Julián,” dizem estranhos.

Com o slogan “O sorteio que nos une,” o anúncio encerra com uma emocionante mensagem de que Julián não apenas ficou rico financeiramente, mas também ganhou um pouco daquilo que mais precisava: companhia e solidariedade.

