Anvisa aprova vacina que previne bronquiolite em bebês

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou o registro de uma nova vacina que atua contra o vírus sincicial respiratório (VSR), principal causador da bronquiolite em bebês. A doença é uma preocupação constante de muitos pais, principalmente nos meses de inverno. Com a inflamação nos brônquios provocada por vírus respiratórios, os bebês podem ter sintomas como tosse, chiado no peito e respiração rápida. O VSR é responsável por 75% de todos os casos de bronquiolite, principalmente entre os menores de 2 anos. Nessa faixa etária, a mortalidade em decorrência da infecção é maior. Em entrevista ao Jornal da Manhã desta quarta-feira (3), a infectopediatra do Sabará, Flávia Jacqueline Almeida, compartilha a preocupação da doença. “Esse é um vírus que, há muito tempo, desperta uma preocupação tanto nos médicos como nos setores públicos de saúde”.

O imunizante Abrysvo, fabricado pela farmacêutica Pfizer, está indicado para a prevenção de condições do trato respiratório em crianças desde o nascimento até os seis meses. A imunização é feita de modo ativo na gestante, ou seja, quem recebe a vacina diretamente é a mãe e não a criança. A Anvisa recomenda que a aplicação deve ser realizada no segundo ou terceiro trimestre da gravidez. “Com a imunização, as grávidas produzem anticorpos que transmitem durante a gestação para o feto e assim, nasça um bebê protegido”, explica a infectopediatra. A agência alerta que a vacina pode causar efeitos colaterais como dor de cabeça, muscular e no lugar da aplicação. Também foi autorizado o uso do imunizante em indivíduos com mais de 60 anos e em populações consideradas de risco.

*Com informações da repórter Camila Yunes