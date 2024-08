Anvisa atualiza em nota caso suspeito de Mpox no aeroporto de Guarulhos

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou que nesse domingo (25), a equipe do Aeroporto de Guarulhos foi acionada após caso suspeito de passageiro com sinais e sintomas o compatíveis com os da Mpox. Ainda disse em nota que um plano de contingência foi estabelecido, e o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde do Estado de São Paulo foi notificado do caso e a pessoa foi encaminhada para isolamento e realizaçaõ de exames, em Guarulhos, e depois transferido para o Instituto de Infectologia Emílio Ribas, na capital paulista. A Anvisa comunicou que o passageiro tinha chegado no dia 14 de agosto no aeroporto.

A Agência disse que entrevistou outros viajantes e aplicou 397 questionários, além de medir a temperatura e verificar os sinais da doença na pele. Também diz a nota que nenhum outro caso foi encontrado e que medidas ambientais de limpeza e desinfecção foram aplicadas no local. Reforçou também que tem compromisso em comunicar os fatos prontamente e tomar as medidas adequadas para proteger a saúde pública e manter a segurança nos aeroportos.