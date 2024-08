Anvisa proíbe balas Dori após suspeita de contaminação por Salmonella

A Anvisa, agência responsável pela vigilância sanitária no Brasil, determinou a proibição da venda, distribuição e consumo de 30 lotes de sete tipos de balas da Dori Alimentos. A medida foi tomada após a empresa realizar um recolhimento voluntário dos produtos, devido à suspeita de contaminação por Salmonella. A decisão foi formalizada no Diário Oficial da União. Os lotes em questão foram produzidos na cidade de Rolândia, no Paraná, entre os dias 21 de junho e 10 de julho deste ano. A Dori já orientou os estabelecimentos a suspender a comercialização dos itens afetados e informou que as medidas de descontaminação em sua fábrica foram finalizadas. A empresa também aconselha os consumidores a não ingerirem os produtos dos lotes mencionados e a procurarem o serviço de atendimento ao cliente para obter informações sobre reembolso.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Os lotes que estão sob proibição incluem diversas variedades de balas, como a Bala Hortelã Recheada, com lotes 210624, 240624 e 250624. Além disso, a Bala Bolete Tutti Frutti está entre os produtos afetados, com lotes que vão de 250624 a 030724. Outras balas, como a Morango Recheada e a Dori Regaliz Tijolo, também estão na lista de lotes que não devem ser consumidos. A bactéria Salmonella é conhecida por causar intoxicações alimentares, apresentando sintomas como vômito, febre, diarreia e dores abdominais. Os sinais podem aparecer entre 6 a 72 horas após a ingestão de alimentos contaminados.

Leia também

Bombeiros resgatam 100 praticantes de stand up paddle após ventania no Rio de Janeiro



Inscrições do Fies começam quase um mês após início das aulas



Publicado por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA