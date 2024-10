Anvisa suspende venda e propaganda de “chips da beleza” utilizado por famosas

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu, nesta sexta-feira (18), a manipulação, comercialização, propaganda e uso de implantes hormonais manipulados, os “chips da beleza”. Os produtos, vendidos por farmácias de manipulação em todo o país, são usados como estratégia para emagrecimento, tratamento da menopausa, antienvelhecimento, redução da gordura corporal, aumento da libido e da massa muscular.

Segundo informações da Agência Brasil, a decisão consta em uma nova resolução da agência, que será publicada no Diário Oficial da União (DOU), e tem força de lei. A Anvisa informou que a medida vem após denúncias apresentadas por entidades médicas, entre elas a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, que apontam um crescimento do atendimento de pacientes com problemas devido ao uso destes implantes.

Segundo especialistas, eles podem conter inúmeras substâncias, embora normalmente sejam compostos por testosterona ou por gestrinona, um progestágeno com efeito androgênico. Combinações contendo estradiol, oxandrolona, metformina, ocitocina, outros hormônios e NADH também são produzidas.

Em 2023, o Conselho Federal de Medicina (CFM) proibiu a prescrição de terapias hormonais para fins estéticos, como ganho de massa muscular e melhora no desempenho esportivo. No entanto, a prática continua em alta, especialmente após a popularização entre influencers, atrizes e modelos brasileiras.

Famosas como Flay, Deborah Secco, Marvvila e Patrícia Ramos, já admitiram publicamente a utilização dos “chips” e dentre elas, algumas apresentaram problemas após o uso.