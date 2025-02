Anya Taylor-Joy brilha na Semana da Moda de Nova York; veja

A Semana da Moda de Nova York, um dos eventos mais prestigiados do mundo fashion, teve início nesta quinta-feira (6). A programação, que se estende até 11 de fevereiro, reúne desfiles de marcas renomadas, como Calvin Klein, Carolina Herrera e Michael Kors.

Entre as celebridades que marcarão presença no evento, destaca-se a atriz Anya Taylor-Joy, protagonista da aclamada série O Gambito da Rainha. Conhecida por seu estilo sofisticado, a artista já desfilou pelas ruas da “cidade que nunca dorme” com looks variados e cheios de personalidade.

Confira na galeria as imagens de Anya Taylor-Joy.

Leia Também: Marquezine se pronuncia sobre aniversário de João Guilherme na fazenda