Ao assumir Petrobras, Magda Chambriard terá aumento salarial de 1.000%

1 de 1 Imagem colorida de Magda Chambriard, nova presidente da Petrobras – Metrópoles – Foto: Tânia Rêgo/Agência BrasilIndicada pelo governo Lula para a presidência da Petrobras, a engenheira Magda Chambriard terá um aumento substancial de salário quando assumir o comando da petrólifera.

Atualmente, Magda trabalha como diretora da assessoria fiscal da Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro (Alerj), com salário bruto mensal de R$ 13,1 mil.

Já como presidente da Petrobras a engenheira terá remuneração mensal bruta de R$ 133,1 mil, um aumento de 1.024% em relação ao salário que recebia na assembleia.

Além dos vencimentos da Alerj, a renda de Magda é composta ainda pelos rendimentos de uma consultoria na área de óleo e energia da qual a engenheira é sócia.

Quem é a nova presidente da Petrobras Natual do Rio de Janeiro, Chambriard tem 67 anos e é graduada em engenharia civil pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com pós-graduação em engenharia química.

Ela ingressou na Petrobras em 1980 como engenheira estagiária. Em 2002, foi para a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) como assessora da diretoria.

A partir de 2008, foi aprovada em sabatina no Senado Federal para o cargo de diretora. Em março de 2012, durante o governo Dilma, Magda substituiu Haroldo Lima no cargo de diretora-geral da ANP.

