“Ao Bell Prazer”: Durante Vumbora pro Mar, Bell Marques estreia projeto inédito voltado para teatros

Com a apresentação chamada de “Ao Bell Prazer”, o artista de 72 anos conta a história de suas composições, relação familiar, além de cantar seus maiores sucessos. O espetáculo foi criado para teatro e contou com a participação Eri Johnson.

O cantor Bell Marques emocionou o público presente em mais uma temporada do “Vumbora Pro Mar”, realizada a bordo do cruzeiro MSC Seaview, neste domingo (24).

A emoção também tomou conta do cantor ao som de “Não Vou Chorar”, música de despedida do Chiclete com Banana, banda comandada por Bell durante 30 anos.

A edição de 2024 do cruzeiro celebra a marca de 10 anos de carreira solo do cantor e recebe artistas convidados como Jorge e Mateus, Xanddy Harmonia, Wesley Safadão e Durval Lelys.